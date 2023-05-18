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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات| توقف حركة السكك الحديدية في القرم.. البرهان يتجول بين قواته.. وميليشيا الدعم السريع تحذر الشرطة

صدى البلد

صحف الإمارات

توقف حركة السكك الحديدية في القرم بسبب انفجار

البرهان يتجول بين قواته.. وميليشيا الدعم السريع تحذر الشرطة

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.8 % خلال 2023

 

أهتمت الصحف الإماراتية اليوم الخميس بعدة احداث محلية و عالمية.

وجاء في صحيفة الخليج توقف حركة السكك الحديدية بسبب إنفجار بعد قصف روسي عنيف علي مدن أوكرانية، حيث أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار في شبه جزيرة القرم أدي إلي توقف حركة السكك الحديدية بين سيمفيروبول وسيفاستوبول.

ومن جانبه، أعلن مسؤول روسي في شبه جزيرة القرم، عن توقف حركة السكك الحديدية بين سيمفيروبول وسيفاستوبول بعد وقوع انفجار.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية الروسية رصدت ودمرت 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود خلال الليل، وفقا لرويترز.

ونقلت نفس الصحيفة عن الجيش السودانى صور وفيديوهات للبرهان أثناء تواجده مع قواته، حيث نشر الجيش السوداني، امس الأربعاء، عدة صور وفيديوهات، للقائد العام للقوات المسلحة وسط جنوده في الميدان.

وجاءت الصور عبر الصفحة الرسمية للجيش السوداني على فيسبوك ، وعلق الجيش السوداني :"المقاتل، القائد العام للقوات المسلحة -وسط جنوده في الميدان".

وكشف الجيش السوداني، أن الموقف العملياتي مستقر في عموم البلاد، عدا أجزاء من العاصمة القومية.

وحسب بيان القوات المسلحة السودانية، جرت اشتباكات مع المليشيا المتمردة في شمال بحري ووسط الخرطوم، كما وجهت القوات المسلحة ضربات مركزة على عدد من أماكن تمركزات المتمردين نتج عنها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات.

وأضاف أن عناصر من الجيش السوداني نصبت كمائن ناجحة ضد متحركات للمليشيا المتمردة في شمال بحري، والتي دمرت 4 عربات مسلحة واستولت على 6، وتم القبض والقضاء على عدد من القناصين، كما ألقت القبض على 60 متمردًا في شمال أم درمان أثناء فرارهم من اشتباكات شمال بحري عبر نهر النيل.

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم الإتصال الهاتفي الذي جمع محمد بن زايد رئيس الإمارات و نظيره الكازاخستانى، وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي، مع رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وهنأ محمد بن زايد رئيس كازاخستان بمناسبة يوم ميلاده الذي وافق أمس 17 مايو، متمنياً له عمراً مديداً مع موفور الصحة والعافية والسعادة.

وعبر رئيس كازاخستان عن شكره العميق لصاحب السمو رئيس الدولة على هذه اللفتة الكريمة، متمنياً لسموه الصحة وطول العمر، ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

ونقلت جريدة الوطن الإماراتية، تقرير البنك الدولى، حيث توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8% في نهاية العام الجاري 2023.

ومن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8% بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.

وقال البنك، في مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي:" إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023".

وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط.

وتوقع تقرير البنك الدولي أن يحقق السعودية نمواً بنسبة 2.2% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية معدلات نمو بنسبة 4.7% في العام نفسه.

وقدر التقرير النمو الاقتصادي المتوقع في الكويت بنحو 1.3% في عام 2023، فيما من المتوقع أن تنمو القطاعات غير النفطية في الكويت بنسبة 4.4% في عام 2023، بينما قدر التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر بنحو 3.3% في 2023 ، فيما من المتوقع تحقيق نمو قوي خلال هذا العام في القطاعات غير الهيدروكربونية يصل إلى 4.3%، مدفوعا بالاستهلاك الخاص والعام.

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