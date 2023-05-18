22 لاعباً في قائمة كفر الشيخ لمواجهة سبورتنج بدوري القسم الثاني

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ بقيادة كرم جابر، المدير الفني، اليوم، الخميس، اختيار 22 لاعباً ضمن قائمة الفريق لمواجهة سبورتنج اليوم، على ملعب كفر الشيخ في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للمجموعة الثالثة «بحري».

وتضم القائمة كلاً من: محمود شكري، حسن صبري، في حراسة المرمى، مروان محمد، محمد رضا، إسلام عبد الغني، شمس محارب، محمد يوسف، أحمد عبد المنعم، محمود فتحي، في خط الدفاع،أحمد طلعت، محمود شعبان، رفعت مفتاح، صلاح فتحي، أحمد نشأت، عبد البصير، أحمد شيكو، أسامة الحسيني، في خط الوسط، وعوض تهامي، محمد نصر، محمد خالد، بلال زكريا، محمد إبراهيم، في خط الهجوم.

يدخل فريق كفر الشيخ اللقاء في المركز الثامن برصيد 37 نقطة، متساوياً في عدد النقاط مع فريقي بروكسي والمنصورة، بينما يدخل سبورتنج اللقاء في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

وجاءت نتائج الجولة السادسة والعشرين، بفوز أبو قير للأسمدة على الهلال المطروحي 3/2، وطنطا على الأوليمبي 2/1، ودكرنس على بايونيرز 3/1، والمجد على الحمام 2/1، وتعادل فريق جمهورية شبين مع بلدية المحلة سلبياً.