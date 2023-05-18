نجم الأهلي السابق: الزمالك النادي الوحيد اللي مظلوم في مصر

أكد مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، أن نادي الزمالك هو الأكثر تعرضا للظلم بين الأندية المصرية.

وقال مصطفى يونس في تصريحات تلفزيونية:" نادي الزمالك مظلوم ونص مش مظلوم بس، النادي الوحيد اللي بيتحل مجالسه ويتوقف وتتولى إدارته لجان هو نادي الزمالك".

أضاف:" لكن رغم ذلك لا يجب التحجج دائما بمثل هذه الأمور، على أبناء الزمالك التكاتف لمساندة النادي".

الزمالك يواجه أسوان:

في سياق آخر، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أسون، اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 28 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.