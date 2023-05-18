سيدات يد الأهلي يواجه أوتوهو على برونزية كأس الكؤوس الإفريقية

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي اليوم الخميس مع نظيره فريق أوتوهو الكونغولي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والميدالية البرونزية لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في ضيافة النادي.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في تمام الثانية عشرة ظهرًا، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للفوز بها والحصول على برونزية البطولة.

وبدأ سيدات اليد بالأهلي منافسات دوري المجموعات بالفوز في المباراة الأولى على فريق أوتوهو الكونغولي، بنتيجة 30-26، وفي المباراة الثانية حقق الفوز على فريق هبيتات الإيفواري، بنتيجة 39-15، وخسر المباراة الثالثة أمام فريق أول أغسطس، بنتيجة 38-30، لينهي دوري المجموعات بالفوز على فريق النواصر المغربي، بنتيجة 42-12.

وتأهل سيدات يد الاهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية على حساب فريق مكنين التونسي بعد الفوز بنتيجة 31-22، في ربع نهائي البطولة، وخسر سيدات الأهلي في الدور نصف النهائي أمام فريق بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 24-21.

