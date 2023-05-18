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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مديرة تسويق تتهم الموسيقار هاني مهني بخدش سيارتها بمفتاح في الجيزة

الموسيقار هانى مهنى
الموسيقار هانى مهنى

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، تحرياتها لكشف ملابسات اتهام سيدة للموسيقار هاني مهني، بإحداث خدوش في سيارتها باستخدام مفتاح داخل كمبوند في الجيزة.

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تفاصيل اتهام سيدة للموسيقار هانى مهنى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم أول أكتوبر تضمن قيام مديرة تسويق بإحدى الشركات، بتحرير محضر ضد الموسيقار هاني مهنى، اتهمته فيه بإحداث خدوش في سيارتها باستخدام مفتاح.

وقالت مديرة التسويق، في البلاغ المقدم ضد الموسيقار هاني مهني، إنه نشبت خلافات بينها وبين الموسيقار لاعتراضه على مكان إيقافها لسيارتها، فاتهمته بقيامه بخدش سيارتها باستخدام مفتاح وطلبت إثبات حالة.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة في الجيزة لاستكمال التحقيقات.

الجيزة الموسيقار هانى مهنى مديرة تسويق مديرية امن الجيزة هانى مهنى

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