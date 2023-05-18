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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استطلاع رأي أمريكي يظهر خطر الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشر

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

نشرت صحيفة رويترزاستطلاع للرأي أجرته أن معظم الأميركيين يرون أن النمو السريع لتكنولوجيا الذكاء الصناعي قد يعرض مستقبل البشرية للخطر.

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ويشعر أكثر من ثلثي الأميركيين بالقلق من التداعيات السلبية للذكاء الصناعي ويرى 61% منهم أنه قد يهدد الحضارة.

وبعدما أصبح تطبيق الدردشة شات جي.بي.تي الذي ابتكرته شركة أوبن إيه.آي ويستخدم تكنولوجيا الذكاء الصناعي الأسرع نموا على الإطلاق ضمن التطبيقات الإلكترونية، بدأ سباق تنافس في مجال الذكاء الصناعي، إذ تسعى شركات تكنولوجيا كبيرة مثل مايكروسوفت وغوغل للتفوق على بعضها البعض في هذا المجال.

ويشعر المشرعون وشركات الذكاء الصناعي على حد سواء بالقلق. وقدم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي شهادته أمام الكونغرس أمس الثلاثاء وعبر عن خوفه من سوء الاستخدام المحتمل لهذه التكنولوجيا، وطالب بوضع تنظيمات لها.

وأظهر استطلاع رويترز/ إبسوس أن عدد الأميركيين الذين يتوقعون نتائج سلبية من استخدام الذكاء الصناعي ثلاثة أمثال العدد الذي لا يتوقع ذلك.

ووفقا للبيانات يرى 61% من المشاركين في استطلاع الرأي أن الذكاء الصناعي يشكل خطرا على الإنسانية، في حين يعارض ذلك 22 في المائة فحسب و17% لم يحسموا أمرهم. وبينما يشعر الأميركيون بالقلق بشأن الذكاء الصناعي، فإن الجريمة والاقتصاد يحتلان مرتبة أعلى في قائمة اهتمامات الأميركيين اليومية، إذ يؤيد 77% زيادة تمويل الشرطة لمكافحة الجريمة فيما عبر 82%عن خوفهم من حدوث ركود.

 

مستقبل البشرية للخطر الأميركيين رويترزاستطلاع الذكاء الصناعى

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