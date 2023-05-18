جوارديولا ينافس أرتيتا على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي 2022-2023

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدير فني في البريميرليج 2022-2023.

وضمت القائمة كل من بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) وميكيل أرتيتا (أرسنال) وروبرتو دي زيربي (برايتون) وأوناي إيمري (أستون فيلا) وإدي هوايي (نيوكاسل يونايتد) وماركو سيلفا (فولهام).

ويتنافس جوارديولا ليصبح ثاني مدرب فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بمدرب الموسم أربع مرات، بعد السير أليكس فيرجسون، حيث توج المدرب الإسباني بالجائزة في مواسم 2017/18 و2018/19 و2020/21.

ويحتاج فريق مانشستر سيتي للفوز على تشيلسي، الأحد المقبل، لحسم لقب الدوري الإنجليزي رسميا.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني.