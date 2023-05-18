الحوار الوطني.. ممثل حزب المؤتمر: نحتاج مشروعا ثقافيا شاملا للحفاظ على الهوية

أكد يوسف عماد، ممثل حزب المؤتمر، أن الهوية الوطنية والثقافة مرتبطة بشكل كبير بالاقتصاد.

وقال “عماد”، في كلمته بأعمال لجنة الثقافة بالحوار الوطني ضمن فعاليات جلسات المحور المجتمعي، "لابد من التوصل للهوية الوطنية على ضوء فكرة الدولة الوطنية المدنية الحديثة".

وأضاف "يجب الدخول في حوار حول أركان الهوية الوطنية المصرية، وعلينا أن نحافظ على الهوية الوطنية المصرية بشكل كبير"، مطالبا "يجب العمل على مشروع ثقافي شامل للجمهورية الجديدة للحفاظ على الهوية".

وتابع "يجب العمل على استراتيجية ثقافية شاملة محورها الهوية الوطنية وتفعيل دور المجلس الأعلى للثقافة، كما يجب إضافة مادة علمية داخل المناهج التعليمية لوضع إطار واضح للهوية الوطنية".