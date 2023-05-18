عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تايوان.. الصين توجه اتهامات شديدة اللهجة لليابان والولايات المتحدة

صدى البلد

اتهمت الخارجية الصينية دول مجموعة السبع، خاصة اليابان والولايات المتحدة بتقويض السلام في مضيق تايوان بسبب دعمهم للقوس الانفصالية الساعية لاستقلال الجزيرة عن الوطن الأم.

وقال وانج وينبين اليوم خلال مؤتمر صحفي، إن التهديد الحقيقي الحالي للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان هو أن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي لتايوان ترفض الاعتراف بـ "توافق عام 1992" الذي يجسد مبدأ صين واحدة، والتي تسعي للانفصال من خلال الاعتماد على القوى الخارجية. حسبما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.

وأضاف الناطق باسم الخارجية الصينية، وتواصل بعض الدول، مثل الولايات المتحدة واليابان، تشويه مبدأ صين واحدة، بالتواطؤ مع القوى الانفصالية الساعية "لاستقلال تايوان"، حيث تتحمل مسؤولية لا مفر منها عن الوضع المتوتر في مضيق تايوان.

وتابع وانج، من أجل الحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان، يجب علينا التمسك بمبدأ صين واحدة بموقف واضح، ومعارضة الاستفزاز المغامر لقوى "استقلال تايوان". 

وقال وانج وينبين، إن الحديث عن الحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان، ولكن دون معارضة "استقلال تايوان"، لن يؤدي إلا إلى تشجيع قوى "استقلال تايوان" على السعي إلى "الاستقلال" مع الأجانب، وسيؤدي بالتأكيد إلى إلحاق ضرر أكبر بسلام واستقرار البلاد. 

ووصف المتحدث باسم الخارجية الصينية الحديث عن حل سلمي لقضية تايوان، بأنه ليس دعما لإعادة توحيد الصين، بل محاولة لعرقلة قضية إعادة توحيد الصين العظيمة وخلق انقسام سلمي بين جانبي مضيق تايوان، وهو ما يعارضه بشدة الشعب الصيني.

استقلال تايوان الخارجية الصينية الحزب الديمقراطي التقدمي المتحدث باسم الخارجية الصيني المتحدث باسم الخارجية القوى الانفصالية الولايات المتحدة واليابان القوى الخارجية اليابان والولايات المتحدة دول مجموعة السبع مجموعة السبع مبدأ صين واحدة وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

قرار عاجل ضد فتاتين أدارتا أكبر منظمة إجرامية لتهريب البشر إلى أوروبا

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

أقل من 30 جنيها.. مفاجأة في سعر الدولار| وضربة للمضاربين والسوق السوداء

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

موظف لمحكمة الأسرة: مراتي غابت عن البيت 14 شهرا وراجعة بطفلة

بعد معاقبته.. مصطفى محمد يصدم نانت بقرار نهائي

سيناريوهان.. مفاجأة في قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة والشهادات

ترشيحاتنا

بسبب انتهاكه واجباته الدستورية.. تحرك في الكونجرس الأمريكي لعزل بايدن

إيقاف يورجن كلوب مباراتين وتغريمه 75 ألف جنيه إسترليني .. اعرف السبب

أمناء الحوار الوطني : لا خطوط حمراء في التباحث بأي قضية

هدية جديدة من الحكومة للراغبين في الجنسية المصرية.. ماذا فعلت؟

انفراجة.. بوتين وزيلينسكي يوافقان على استقبال مبعوثي البابا فرنسيس للتوصل لهدنة بأوكرانيا

نهاية حقبة.. رافاييل نادال يعلن اعتزاله التنس في 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سابت حفلة خطوبتها | تصرّف صادم من فتاة حديث السوشيال ميديا

جمبري الغلابة بلاش منه ..طبيبة تحذر من مأكولات بحرية منتشرة فى السوق

متع نفسك من غير زيادة وزنك.. إليك طريقة عمل الجيلي الدايت

حقيقة بكاء هستيري وانهيار طبيب نفسي داخل سيارته أشعل التريند| التفاصيل الكاملة

فيديو

بسبب قطعة جاتوه .. إنهاء حياة شاب أمام أسرته في قليوب «فيديوجراف»

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. أم كلثوم تغني أغنية لشيرين عبد الوهاب I فيديو

مش محتاج تكون غني.. إزاي تحقق أرباح من صندوق الاستثمار في الذهب|فيديو

زلزال عنيف يضرب عدة دول | ماذا يحدث؟ ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ