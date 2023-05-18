نهاية حقبة.. رافاييل نادال يعلن اعتزاله التنس في 2024

أعلن أسطورة لعبة التنس، الإسباني رافاييل نادال، اعتزاله اللعبة في العام المقبل 2024.

نادال عقد مؤتمرًا صحفيًا أكد خلاله أن الإصابة وعدم تعافي جسده، أجبراه على الانسحاب من بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الجراند سلام.

وشدد نادال على أنه سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر، وأنه يستهدف العودة بنهاية العام الجاري، للمشاركة مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس ديفيز.

وأوضح نادال أن نيته هي الاعتزال في عام 2024، لكنه فتح بابا صغيرا لاحتمالية العودة عن ذلك القرار، قائلًا:"من الصعب بالنسبة لي أن أفكر أكثر ، ولكن حتى لا يكون هناك سوء فهم ، فقد قلت إن نيتي هي هذا. ما قد يحدث في المستقبل لا يمكنني التنبؤ به، ولكن أشعر بهذه الطريقة الآن ".

وأضاف:"ومع ذلك ، فقد أفترض أنه ستكون هناك نهاية لتلك الدورة بشكل طبيعي، القرارات ليست درامية. كل شيء له بداية ونهاية للأسف. أنا واحد من كل تلك النهايات التي كانت لكل هؤلاء الرياضيين العظماء. مرحلة سوف تنتهي العام المقبل وستبدأ مرحلة أخرى.

ويعد نادال من أساطير رياضة التنس على مر التاريخ، فهو أكثر اللاعبين تتويجًا بألقاب الجراند سلام برصيد 22 لقبًا، منها 14 ببطولة “رولان جاروس”، حيث يُسمى ملك الملاعب الترابية.