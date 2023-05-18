لأول مرة منذ سنوات.. بشار الأسد يصل إلى مدينة جدة السعودية

أفادت وكالة العربية السورية للأنباء بوصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية - لأول مرة منذ سنوات - للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وبحسب الوكالة كان في استقبال الرئيس الأسد لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

كما شارك أيضا في الاستقبال أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.