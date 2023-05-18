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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 للطلاب في المدارس .. الاثنين

رضا حجازي
رضا حجازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، وبها (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان )، اليوم .

يأتي إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، في إطار استعدادات الوزارة لـ امتحانات الثانوية العامة 2023  ، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو 2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أنه تم إتاحة جميع البيانات للطلاب الراغبين فى الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال الرابط التالى:
 https://moe-register.emis.gov.eg/

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 للمديريات التعليمية يوم الاحد الموافق 21/5/2023 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الاثنين الموافق 22/5/2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

 

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

 

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

 

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

 

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

 

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

 

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

 

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

 

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

 

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
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