عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انسحابها.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن التزام روسيا بمعاهدة نووية

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا تواصل الالتزام بقيود الكمية بموجب معاهدة الحد من الأسلحة النووية “نيو ستارت”.

وقال باتيل، في إفادة صحفية: "نعم، روسيا تواصل الالتزام بقيود معاهدة نيو ستارت”.

وفي الوقت نفسه، أعرب نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، عن ثقته في أن المزيد من الالتزام المتبادل بهذه الاتفاقية يلبي المصالح الأمنية ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضًا لحلفائها وبقية العالم.

بعد تحرك أمريكي داخل روسيا.. تحذير شديد اللهجة من موسكو لـ واشنطن

"رسمياً في حالة حرب".. غضب واسع بفرنسا بعد قرار ضد روسيا

وأضاف: "لهذا نعمل على الحفاظ على هذه المعاهدة”.

وتحدد اتفاقية عام 2010 عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق تعليق موسكو له، واتهم الولايات المتحدة بمحاولة إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في أوكرانيا.

الولايات المتحدة نيو ستارت روسيا الخارجية الأمريكية أمريكا موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

سقوط وشيك.. إعلان صادم من الدفاع الأوكرانية بشأن باخموت

تأهبًا لهجوم روسي.. صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

بسبب إعدام 3 أشخاص.. نداء مهم من أمريكا إلي إيران

بعد تحرك أمريكي داخل روسيا.. تحذير شديد اللهجة من موسكو لـ واشنطن

"رسمياً في حالة حرب".. غضب واسع بفرنسا بعد قرار ضد روسيا

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

تناقضات كبيرة .. إجراء صادم من البنتاجون بشأن الأسلحة المرسلة لـ أوكرانيا

شي جين بينج يعلن عن بداية "حقبة جديدة" لـ الصين في آسيا الوسطى

ترشيحاتنا

مجموعة الموت|رسالة تحذيرية من بركات بشأن مشاركة الزمالك في البطولة العربية

سد النهضة.. متحدث الرئاسة: مصر لا تفريط في حقها

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء لدواوين عدد من الوزارات..الاثنين

سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير صواريخ "كروز" روسية

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 كيلو في أسبوع .. مشروب لإنقاص الوزن بدون مجهود

الأغلى في العالم.. فنجان قهوة يبكي متناوليه.. اعرف القصة؟

مين الأجمل.. شاهد| منى زكي بنفس فستان سعاد حسني تثير الجدل بالفيسبوك

نشرة الصحة والمرأة.. كارثة أيتن عامر في صالون التجميل وتحذير من توجيه المروحة على جسمك خلال النوم وطريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ