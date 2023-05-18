بعد انسحابها.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن التزام روسيا بمعاهدة نووية

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا تواصل الالتزام بقيود الكمية بموجب معاهدة الحد من الأسلحة النووية “نيو ستارت”.

وقال باتيل، في إفادة صحفية: "نعم، روسيا تواصل الالتزام بقيود معاهدة نيو ستارت”.

وفي الوقت نفسه، أعرب نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، عن ثقته في أن المزيد من الالتزام المتبادل بهذه الاتفاقية يلبي المصالح الأمنية ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن أيضًا لحلفائها وبقية العالم.

وأضاف: "لهذا نعمل على الحفاظ على هذه المعاهدة”.

وتحدد اتفاقية عام 2010 عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق تعليق موسكو له، واتهم الولايات المتحدة بمحاولة إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في أوكرانيا.