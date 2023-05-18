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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تحرك أمريكي داخل روسيا.. تحذير شديد اللهجة من موسكو لـ واشنطن

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن حملة واشنطن لجذب المواطنين الروس إلى أن يصبحوا جواسيس محكوم عليها بالفشل، لأن الروس لن يسمحوا لقوة أجنبية بإثارة الارتباك في الداخل.

جاء تصريح أناتولي أنتونوف بعد أن أصدرت وكالة المخابرات المركزية “CIA” إعلانا جديدا يحث الروس على مشاركة المعلومات مع الوكالة.

وقال أنتونوف، إن “هذه الخطوة جزء من الحرب الهجينة التي شنت ضد موسكو”.

وقال أنتونوف في بيان على قناة “تلجرام” التابعة للسفارة، في إشارة إلى الغزو الفرنسي الفاشل عام 1812: "لقد أدرك المنتقدون في الغرب، منذ هزيمة نابليون، صمود بلادنا ضد الهجمات من الخارج.. والآن، بعد أن فشلوا في فرض عقوباتهم الخاطفة وأدركوا استحالة إلحاق هزيمة عسكرية بنا، فإنهم يحاولون زرع الارتباك في المجتمع الروسي".

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وأضاف: “أعتقد اعتقادا راسخا أن هذا الاستفزاز لن ينجح. لقد تعلم الشعب الروسي دروس التاريخ جيدا ولن يسمح لأي شخص بتقسيم وحدتنا”.

وأضاف الدبلوماسي أن العملية العسكرية الجارية لموسكو في أوكرانيا "تحظى بدعم إجماعي" في روسيا وأن السلطات الأمريكية تهدر دولارات دافعي الضرائب الأمريكيين في مشاريع غير مجدية.

واشنطن الروس الولايات المتحدة روسيا CIA وكالة المخابرات المركزية

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