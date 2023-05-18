المدير الفني للزمالك يرفض حضور المؤتمر الصحفي عقب الفوز على أسوان

رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة أسوان اليوم في الدوري.

وأكد محمد ياسين مراقب مباراة الزمالك وأسوان أن المدير الفني الكولومبي رفض حضور المؤتمر الصحفي وسيتعرض لغرامة مالية بسبب التخلف عن الحضور.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 46 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، في حين توقف رصيد الضيوف عند 31 نقطة يحتل بهم المركز الثاني عشر.