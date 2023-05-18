بسبب جولة الإعادة.. انهيار الليرة التركية أمام الدولار

هبطت الليرة التركية لمستوى قياسي بلغ 19.8050 ليرة للدولار اليوم الخميس، وذلك بعد أيام من تصدر الرئيس رجب طيب أردوغان الانتخابات الرئاسية التركية.

وانخفضت الليرة أكثر من 1% منذ الانتخابات التي جرت في 14 مايو الجاري. وهبطت نحو 0.2% اليوم الخميس لتبلغ 19.8050.

وخسرت العملة 44% من قيمتها في 2021 و30% في 2022 لأسباب يتعلق أغلبها بالسياسات الاقتصادية غير التقليدية.

وأحدث الأداء الأقوى من المتوقع لأردوغان في الانتخابات هزة في الأسواق التي كانت تراهن على إنهاء حكمه المستمر منذ أكثر من عقدين. وسيواجه أردوغان منافسه كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة يوم 28 مايو.