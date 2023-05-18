السعودية تتخذ قرارا عاجلا بشأن المقيمين على الأراضي القطرية

فتحت السعودية تأشيرة الزيارة للمقيمين في قطر بغرض السياحة والعمرة، للتيسير على المعتمرين القادمين من الدوحة.

وبحسب وزارة الحج والعمرة السعودية؛ تقرر اتخاذ قرار عاجل بشأن القطريين والمقيمين على الأراضي القطرية بغرض السياحة والعمرة، للتيسير على المعتمرين القادمين من الدوحة.

وبينت الوزارة السعودية ؛ اليوم (الخميس) أن مميزات التأشيرة تسمح بالعمرة والسياحة والتنقل، وهي متعددة الدخول للأفراد والمجموعات، بينما إصدارها سيكون بحجز موعد في مركز التأشير التابع للسفارة، وتسجيل البصمة مع الجواز الأصلي.

ولفتت إلى أن شروط مدة السريان تتمثل في إقامة خليجية سارية 3 أشهر على الأقل، وجواز سفر سار لمدة 6 أشهر على الأقل.

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة زار الدوحة أمس واستعرض مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلاميّة القطري غانم الغانم، سبل إثراء رحلة المعتمرين القادمين من قطر وتيسير قدومهم إلى مكة المكرمة.