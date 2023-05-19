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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

27 مايو .. جامعة القاهرة تبدأ امتحانات الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٢.

وقال الدكتور أحمد رجب ، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الدراسات العليا تبدأ يوم ٢٧ مايو الجارى حضوريا بالكلية .

جدير بالذكر انه أطلقت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة شاملة لقرية نزلة الأشطر بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، 

 

ويأتي ذلك في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ودعم القرى الأكثر احتياجًا.

الآثار جامعة القاهرة الدراسات العليا الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار Jobs Education

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