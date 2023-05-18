روسيا: نحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير لتحييد التهديدات.. وسنحقق أهداف العملية العسكرية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير لتحييد التهديدات لأمنها على خلفية الدعم العسكري النشط الذي يقدمه الغرب إلى كييف.

وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن "الدول الغربية قامت علانية بتخريب تنفيذ اتفاقيات مينسك من أجل الاستمرار في استخدام سلطات كييف لمصالحها الخاصة. وهي لا تتخلى عن أهدافها الخاصة حتى الآن، على الرغم من المستوى غير المسبوق لمشاركتها في الصراع".

وأضاف أن "روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحييد التهديدات لأمنها، وسيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال نيبينزيا، إن دول حلف الناتو غير مهتمة بتسوية سلمية للصراع في أوكرانيا، مشيرا إلي أن تدفق الأسلحة من الغرب آخذ في الازدياد.

وقال نيبينزيا: "تصر الدول الغربية بعناد على أنها ليست أطرافًا في النزاع، لكنها فقط تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.. ولكن في الواقع، كل شيء هو عكس ذلك تمامًا. الغرب يشن حربًا بالوكالة مع روسيا في أوكرانيا".

وشدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، على أنه "منذ الاجتماع الأخير للمجلس في فبراير حول موضوع شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، لم ينخفض ​​تدفة الأسلحة بل إنه آخذ في الارتفاع".

وأوضح أن "هذا يشير إلى مزاج دول الناتو للتصعيد.. من الواضح أنهم غير مهتمين بأي تسوية سلمية للصراع".