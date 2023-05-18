لإنهاء الحرب.. زيلينسكي يطلب من مجموعة السبع عقد "قمة سلام" بدون روسيا

طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من مجموعة السبع النظر في عقد قمة حول التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا دون مشاركة روسيا، حسبما قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

سيناقش قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكانية تنظيم مثل هذا الحدث هذا الصيف خلال اجتماع مجموعة السبعة الذي يستمر ثلاثة أيام، والذي ينطلق في هيروشيما غدا الجمعة.

وفقا للمسؤول، ستركز المناقشات في الاجتماع الرفيع المستوى في اليابان على خطة السلام المكونة من عشر نقاط التي روج لها زيلينسكي في الأشهر الأخيرة.

ومن بين أمور أخرى، يدعو هذا الاقتراح روسيا إلى سحب قواتها من جميع الأراضي داخل حدود أوكرانيا عام 1991، ودفع تعويضات، والخضوع لمحاكم جرائم الحرب.

ورفضت موسكو الخطة ووصفتها بأنها "غير مقبولة"، مشيرة إلى أنها تتجاهل الواقع على الأرض وهي في الواقع علامة على عدم رغبة كييف في حل الأزمة من خلال المحادثات.

وأكد المتحدث باسم زيلينسكي لصحيفة “فاينانشال تايمز” أن كييف طلبت من مجموعة السبع النظر في خطة النقاط العشر في الوقت الذي تحاول فيه كييف إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بدعم الاقتراح.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الأوكراني نفسه كلمة أمام القمة في هيروشيما عبر رابط فيديو.

وقال أندري يرماك، مدير مكتب زيلينسكي، حسبما نقلت الصحيفة، إن أوكرانيا مهتمة أيضا "بمشاركة الصين في تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية”.