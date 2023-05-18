روسيا: الغرب يشن حربا بالوكالة ضدنا وغير مهتم بتسوية سلمية للصراع بأوكرانيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن دول حلف الناتو غير مهتمة بتسوية سلمية للصراع في أوكرانيا، مشيرا إلي أن تدفق الأسلحة من الغرب آخذ في الازدياد.

وأضاف نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "تصر الدول الغربية بعناد على أنها ليست أطرافًا في النزاع، لكنها فقط تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.. ولكن في الواقع، كل شيء هو عكس ذلك تمامًا. الغرب يشن حربًا بالوكالة مع روسيا في أوكرانيا".

وشدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، على أنه "منذ الاجتماع الأخير للمجلس في فبراير حول موضوع شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، لم ينخفض ​​تدفق الأسلحة بل إنه آخذ في الارتفاع".

وأوضح أن "هذا يشير إلى مزاج دول الناتو للتصعيد.. من الواضح أنهم غير مهتمين بأي تسوية سلمية للصراع".