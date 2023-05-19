مواقيت الصلاة ليوم الجمعة الموافق 19 مايو 2023

يسأل كثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 - 5 - 2023 ، حيث يواظب كل مسلم على أداء الصلوات في وقتها وخاصة في وقتها الجمعة، ويذهب مبكرا إلى صلاة الجمعة ليستعد إلى الاستماع إلى خطبة الجمعة وأهم ما يقال فيها، ليطبقه في حياته اليومية.



ونرصد في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 - 5 - 2023

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 4

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:11



الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:56

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:50 م

موعد صلاة العشاء 9:20 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:13

موعد صلاة الظهر 12:47 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:41 م

موعد صلاة العشاء 9:09 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:15

وقت صلاة الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:28 م

وقت صلاة العشاء 8:52 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:29 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 11: 4

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:50