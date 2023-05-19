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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنظارة شفافة.. كهربا في ظهور مميز عبر السوشيال ميديا

كهربا
كهربا

نشر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، فيديو قصير من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر كهربا عبر خاصية “الاستوري”، وهو داخل السيارة، مرتدي سويتشيرت النادي الأهلي، مع نظارة شفافة.

علي جانب أخر، كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق موقف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي بشأن الغرامه الموقعه عليه لصالح الزمالك بقيمة ٢ ونصف مليون دولار .

وأكد خالد الغندور في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن كهربا يجب أن يسدد الغرامه في اقرب وقت ممكن خاصه وان اخر موعد لسدادها هو ١١ يونيو المقبل .

وأضاف خالد الغندور أن كهربا سيتعرض للإيقاف لمدة ٦ اشهر مقابله حال لم يقم بسداد الغرامه في الموعد المحدد .

واضاف خالد الغندور أن كهربا للاعب مميز و سيكون اضافه كبيره للمنتخب حال انضمامه و إيقافه سيتسبب في الكثير من الازمات في الاهلي والمنتخب .

وتابع أن كهربا متألق بشده حاليا مع الأهلي وإيقافه سيؤثر سلبا على أدائه .

محمود عبد المنعم كهربا كهربا النادي الأهلي الأهلى خالد الغندور

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