كامل العدد.. عمرو دياب يشارك صورا من حفل الكويت

شارك الفنان عمرو دياب، صورًا من حفله الغنائي في الكويت، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر عمرو دياب واقفًا علي خشبة المسرح، داخل حفل كامل العدد، وأشاد عدد كبير من المتابعين بإطلالة عمرو دياب الشبابية.

وأشاد جمهور ومحبو عمرو دياب بإطلالة الهضبة في حفله مساء الخميس، في أرينا الكويت، بعدما ظهر بملابس شبابية تليق بتجدد حيويته.

وأبهر عمرو دياب حضور الحفل بنشاطه وحركته المبهجة على المسرح أثناء غناء مجموعة مختلفة من أعماله القديمة والجديدة، وظهر في فيديوهات يتفاعل مع الموسيقى والجمهور بشكل كبير.

ومن مفاجآت الحفل المسرح الذى وقف عليه الهضبة حيث أنه تم تصميم مسرح ضخم ومفاجأة من حيث الإضاءة والمؤثرات والتجهيزات الحديثة التى كانت أحد أسباب نجاح الحفل.