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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العظمي 29.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات

الطقس
الطقس

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، 19 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.
 

حالة الطقس اليوم


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم إنخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بمعدلات تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل فى أول الليل، مائل للبرودة فى اخره على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:


العظمى الصغرى

القاهرة 29 - 17
الإسكندرية 23 - 16
الإسماعيلية 29 - 19
الغردقة 33 -22
أسوان 35 - 23
سوهاج 32 - 18
المنيا 30 - 17

درجات الحرارة حالة الطقس الطقس الأرصاد الأرصاد الجوية اخبار التوك شو

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