كاتب صحفي: حياة كريمة تعوض المواطنين ما فاتهم من خدمات أساسية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، تعليقا على توجيهات القيادة السياسية بمتابعة سير مشروعات حياة كريمة لتشغيلها في أسرع وقت، إن التنمية في مصر أصبحت تنفذ بالمليارات، وهناك تنافس بين مراكز بحثية أشارت إلى إنجاز أكثر من 12 ألف مشروع بحياة كريمة في المرحلة الأولى، موضحا أن المشروعات تستهدف تعويض الناس ما فاتهم من خدمات أساسية .

وأضاف الكابت الصحفي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع حياة كريمة أضاف 21 ألف كيلو شبكات صرف صحي بالقرى، فضلا عن 8 ونصف كيلو خطوط مياه شرب، تعويضا عن ما كان يستحقه الشعب المصري سابقا.

وأشار إلى أن حياة كريمة تخدم الناس في الصحة، وتدعم مشروعات الدولة في الحد من الزيادة السكانية، وكذلك مشروعات الطرق، ومشروعات الوحدة البيطرية التي تخدم الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح، أنه لا يوجد مشروعات يحتاجها المواطن المصري لا تدعمها مبادرة حياة كريمة، بدءا من سداد مصروفات التلاميذ الغير قادرين، ووصولا لخطوط الصرف الصحي والكهرباء وخدمات الطوارئ.