الحوار الوطني.. سماح أبو بكر: أتمنى عودة البرلمان الصغير مرة أخرى.. فيديو

قالت الإعلامية سماح أبو بكر، إنها سفيرة لشؤون الطفل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهذا العمل مكنها من لقاء الأطفال في كافة محافظات مصر والتحدث معهم بأشكال متكررة.

وأضافت "سماح أبو بكر" خلال كلمتها في جلسات الحوار الوطني، أنها تتمنى أن يعود تفعيل البرلمان الصغير مرة أخري، لأن الأطفال لديهم رؤية وأفكار خلاقة جدا خاصة في هذا العصر ويتمنون أن تسمع آرائهم.

وتابعت أن لا أحد يعطي للأطفال المساحة الكافية لإبداء الرأي أو الحوار المتبادل، وعودة البرلمان الصغير سوف يتيح للطفل أن يكون متدربا على الحوار والديمقراطية.