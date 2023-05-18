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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحوار الوطني.. سماح أبو بكر: أتمنى عودة البرلمان الصغير مرة أخرى.. فيديو

سماح أبو بكر
سماح أبو بكر

قالت الإعلامية سماح أبو بكر، إنها سفيرة لشؤون الطفل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهذا العمل مكنها من لقاء الأطفال في كافة محافظات مصر والتحدث معهم بأشكال متكررة.

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وأضافت "سماح أبو بكر" خلال كلمتها في جلسات الحوار الوطني، أنها تتمنى أن يعود تفعيل البرلمان الصغير مرة أخري، لأن الأطفال لديهم رؤية وأفكار خلاقة جدا خاصة في هذا العصر ويتمنون أن تسمع آرائهم.

 

وتابعت أن لا أحد يعطي للأطفال المساحة الكافية لإبداء الرأي أو الحوار المتبادل، وعودة البرلمان الصغير سوف يتيح للطفل أن يكون متدربا على الحوار والديمقراطية.

الحوار الوطني المبادرة الرئاسية حياة كريمة جلسات الحوار الوطني سماح ابو بكر محافظات مصر

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