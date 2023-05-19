أستاذ مناهج يطمئن طلاب الثانوية العامة على امتحانات هذا العام.. فيديو

قال الدكتور حسن شحاته ، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس ، تعقيبا على اقتراب انطلاق ماراثون الثانوية العامة ، إن الوزارة تعمل على أن تمر الامتحانات دون قلق أو توتر ، وذلك لأسباب أن الامتحانات تعبر عن القدرات الحقيق لكل طالب ، وذلك لأن وزارة التربية والتعليم حريصة على متابعة مشكلات أولياء الأمور في الأعوام السابقة ، وتفاديها ، موضحا : " كل ما كان صعبا في الماضي تم تيسيره أمام الطلاب " .

وأضاف الدكتور حسن شحاته ، خلال لقائه لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن امتحانات الثانوية العامة أصبحت تقيس قدرات الطلاب ، ونواتج التعلم بعيدا عن الحفظ ، مردفا : " لأول مرة هذا العام الإجابات تعبر عن القدرات الحقيقة للطلاب وأنتهي عصر التفوق الوهمي والحصول على درجات دون قدرات " .

وتابع ، أن الطلاب لديهم موقع لبنك الأسئلة لمراجعة أسئلة امتحانات الأعوام السابقة ، وتفادي القلق والتوتر .

