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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صياغة الأسئلة.. خبير تعليمي: إجراءات جديدة لطمأنة طلاب 3 ثانوي

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أكد سيد مصطفى، متخصص في شؤون التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تبدأ 12 من يونيو، وأعداد الطلاب هذا العام طبيعية ويكثر عن العام الماضي بشكل بسيط، ووصل عددهم لـ760 ألف طالب، موضحًا أن هناك إجراءات تم اتخاذها لطمأنة أولياء الأمور والطلاب وصياغة الأسئلة بشكل جيد حتى لا يكون هناك لبس بالنسبة للطالب.

 

وأوضح سيد مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه في الأعوام الماضية كان عدد الإجابات يختلف عليها الطلاب والمدرسين، مؤكدًا أن امتحانات سنوات النقل انتهي بسلاسة وهدوء، مشددًا على أن الامتحان كان مرتبط بكل مدرسة ومحافظة ولم يتم الضغط على السيرفر.

 

وأشار إلى أن مركزية الامتحانات كانت تجربة حتى يكون الامتحان تحت يد الوزارة، إلا أن كافة التجارب المركزية كانت فاشلة رغم أنه تم ربط المدارس بسيرفر وإنترنت جيد، موضحًا أن امتحانات 3 إعدادي كان به قضية خطيرة وهو الغش وتسريب الامتحانات، واليوم كان هناك تسريب في اختبار محافظة الدقهلية.

 

وتابع: "وكيل وزارة التعليم بالدقهلية اتخذ قرارا بتأجيل الاختبار وكانت مادة الدراسات الاجتماعية"، مؤكدًا أن مشاهد الغش تكررت في القليوبية، مشيرا إلى أن بعض أولياء الأمور يساعدون أبناءهم في الغش. 

الدراسات الاجتماعية الثانوية العامة الثانوية الامتحان الإعلامي إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى تسريب الامتحانات تسريب الامتحان

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