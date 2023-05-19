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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القاهرة الجديدة: استرداد 3 قطع أراضٍ فيلات بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط

استيرداد فيلات في
استيرداد فيلات في التجمع الخامس

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ 3 قرارات سحب واسترداد قطع أراضٍ سكنية " فيلات " بالتجمع الخامس وما عليها من مبانٍ لمخالفة تغيير النشاط، حيث تم استرداد القطعة رقم ١٥٧ بالحي الأول المنطقة الرابعة بالتجمع الخامس، وإلغاء تخصيصها لمخالفة نشاط الرخصة الصادرة وتحويلها من سكنى إلى إدارى " شركة "، بالمخالفة للقانون واللائحة العقارية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 

استيرداد فيلات في التجمع الخامس

 

وأضاف المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة أنه تم سحب واسترداد ثاني فيلا بالكامل بقطعة أرض سكنية رقم 312 منطقة عمارات الحي الخامس التجمع الخامس، وإلغاء تخصيصها لمخالفة نشاط الرخصة الصادرة وتحويلها إلى (مصحة لعلاج الإدمان).

 

استيرداد فيلات في التجمع الخامس

وأشار إلي أنه تم شن حملة مكبرة بإشراف مباشر من المهندس محمد عبدالمقصود، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، أسفرت عن تنفيذ قرار سحب واسترداد وإعادة ملكية قطعة أرض  رقم 140 " فيلا " بالمنطقة السادسة بالتجمع الخامس، وتم إلغاء التخصيص وتحويل القطعة وما عليها من مبانٍ لملكية الجهاز، وذلك لمخالفة الرخصة الصادرة لقطعة الأرض وتحويلها بالكامل من سكنى إلى (تجارى ) بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 

استيرداد مبان بالتجمع الخامس


وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن الجهاز استنفد جميع الإجراءات القانونية اللازمة قبل تنفيذ قرارات استرداد القطع، من خلال إرسال إنذارات لإزالة المخالفة وإعادة القطع للغرض المخصصة له، وأيضاً تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق وغير ذلك، وإعطاء مهلة كافية للملاك للرجوع عن المخالفة ولم يستجيبوا خلال الفترة السابقة.
 

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شن حملات لازالة المخالفات

وأوضح أنه تم شن الحملات بإشراف مباشر من المهندس محمد عبد المقصود، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وفى حضور رئيس قسم شرطة التعمير ومدير تنمية التجمع الخامس، ومدير أمن التجمع الخامس ورئيس الحى و مدير الإزالات بالتجمع الخامس، ومدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على عدم التهاون في إزالة المخالفات والظواهر العشوائية بالمدينة، والمتابعة الدورية لما يتم إزالته من مخالفات لعدم عودة المخالفين.


 

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