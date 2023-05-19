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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة ثراء جبيل وإبراهيم النجاري.. عرض فيلم فعل فاضح على منصة VIU

فيلم فعل فاضح
فيلم "فعل فاضح"

تطرح منصة “Viu” فيلم “فعل فاضح” بطولة ثراء جبيل، وإبراهيم النجاري، خلال الساعات القليلة الماضية لمشاهدة مجاناً للجمهور، الفيلم من كتابة وإخراج خالد خلة.

وروجت ثراء جبيل، للفيلم من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر البوستر الرسمي ومقاطع ترويجية للعمل.

فيلم فعل فاضح

عبّرت ثراء جبيل، عن تحمسها لعرض فيلم “رهبة” يوم 24 مايو الحالي، في دور عرض السينما والذي تشارك في بطولته بجانب أحمد الفيشاوي.

خاص| ثراء جبيل تكشف تفاصيل مشاركتها في رهبة

بالإعلان الرسمي.. ثراء جبيل تروج لفيلم رهبة

وقالت ثراء جبيل، في تصريح لـ “صدى البلد": الفيلم تجربة جديدة ومختلفة علي، وسعيدة بالمشاركة في مثل هذا العمل السينمائي، والشخصية التي أقدمها شخصية مختلفة عن ما قدمته الفترة الأخيرة، والعمل ممزوج بالكوميديا والأكشن والتشويق، وسعيدة بمشاركتي في عدد من مشاهد الأكشن، واستمتعت كثيرًا بأجواء التصوير مع فريق العمل كله، واتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

ونشرت ثراء جبيل، البرومو الرسمي الخاص بالفيلم من خلال حسابها على تطبيق “إنستجرام”.

 

وروج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد “رهبة” وأغنية “إمبابة أجمل من باريس”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

لمشاهدة البرومو اضغط هنا

طرح المنتج أيمن يوسف أغنية إمبابة أجمل من باريس لكل من الفنان أحمد الفيشاوي والمطرب مسلم، والأغنية ضمن أحداث فيلم رهبه، المقرر طرحه بالسينما يوم 24 مايو.

وشهد تصوير الأغنية تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة، حيث صور الفيشاوى ومسلم من فوق ارتفاع 50 مترا، وهما معلقان في الهواء بـ"واير"، وهو ما ستكشفه أحداث الكليب.

فعل فاضح ثراء جبيل إبراهيم النجاري خالد خلة رهبة

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