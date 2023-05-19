بطولة ثراء جبيل وإبراهيم النجاري.. عرض فيلم فعل فاضح على منصة VIU

تطرح منصة “Viu” فيلم “فعل فاضح” بطولة ثراء جبيل، وإبراهيم النجاري، خلال الساعات القليلة الماضية لمشاهدة مجاناً للجمهور، الفيلم من كتابة وإخراج خالد خلة.

وروجت ثراء جبيل، للفيلم من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر البوستر الرسمي ومقاطع ترويجية للعمل.

فيلم فعل فاضح

عبّرت ثراء جبيل، عن تحمسها لعرض فيلم “رهبة” يوم 24 مايو الحالي، في دور عرض السينما والذي تشارك في بطولته بجانب أحمد الفيشاوي.

وقالت ثراء جبيل، في تصريح لـ “صدى البلد": الفيلم تجربة جديدة ومختلفة علي، وسعيدة بالمشاركة في مثل هذا العمل السينمائي، والشخصية التي أقدمها شخصية مختلفة عن ما قدمته الفترة الأخيرة، والعمل ممزوج بالكوميديا والأكشن والتشويق، وسعيدة بمشاركتي في عدد من مشاهد الأكشن، واستمتعت كثيرًا بأجواء التصوير مع فريق العمل كله، واتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

ونشرت ثراء جبيل، البرومو الرسمي الخاص بالفيلم من خلال حسابها على تطبيق “إنستجرام”.

وروج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد “رهبة” وأغنية “إمبابة أجمل من باريس”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

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طرح المنتج أيمن يوسف أغنية إمبابة أجمل من باريس لكل من الفنان أحمد الفيشاوي والمطرب مسلم، والأغنية ضمن أحداث فيلم رهبه، المقرر طرحه بالسينما يوم 24 مايو.

وشهد تصوير الأغنية تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة، حيث صور الفيشاوى ومسلم من فوق ارتفاع 50 مترا، وهما معلقان في الهواء بـ"واير"، وهو ما ستكشفه أحداث الكليب.