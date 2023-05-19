في إطـار المـبادرة الرئاسـية مراكب النجاة التى ينفـذها المجلس القومـى للمـرأة بالتعـاون مع وزارة الدولة للهجـرة وشـئون المصـريين بالخارج.

نظم المجلـس القومي للمرأة الاحد الماضي بمحافظة الدقهلية فعاليات اليوم الأول لتدريب رائدات المجلس على نشر رسائل حملة طرق الأبواب " مراكب النجاة شراعها مصرى"، والمزمع انطلاقها خلال الفترة من ١٤ وحتى ١٨ مايو ٢٠٢٣ .

تضمن التدريب التعريف برسائل الحملة التي تتضمن مخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر التي تصل الى حد الموت غرقاً ، ومناقشة العوامل الدافعة لها والآثار المترتبة عليها ، وجهود الدولة للحد منها والتعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل.

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