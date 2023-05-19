مصرع طالب غرقا في بحر سليمان بالبحيرة

لقى طالب مصرعه غرقا داخل بحر سليمان غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه داخل بحر سليمان بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري،و تبين وفاة شاب يدعى " محمود وجيه فايز"، 23 سنة، مقيم غرب النوبارية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.