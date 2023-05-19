الرئيس السوري بشار الأسد يصل مقر انعقاد القمة العربية

أفادت قناة العربية في نبأ عاجل بوصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى مقر انعقاد القمة العربية في جدة.

وكانت وكالة العربية السورية للأنباء أفادت بوصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة

وبحسب الوكالة فقد كان في استقبال الرئيس الأسد لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

كما شارك أيضا في الاستقبال أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل