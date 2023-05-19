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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يوجه رسالة إلى لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي

الأهلي
الأهلي

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلي لاعبي النادي الأهلي قبل مباراة الترجي اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب شوبير: “كل التوفيق للنادي الأهلي اليوم أمام الترجي التونسي”.

 

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، وذلك على استاد القاهرة الدولي فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وسيواجه المتأهل من هذه المباراة، الفائز من مباراة صن داونز والوداد، واللذان يلتقيان غدا السبت في جنوب أفريقيا لحجز بطاقة التأهل للنهائي.

يذكر أن الأهلي قد فاز ذهابا على الترجي بثلاثية نظيفة في تونس، أحرزها كل من بيرسي تاو "هدفين" ومحمود كهربا، ليضع المارد الأحمر قدما في النهائي، فيما انتهى لقاء الواد وصن داونز بالتعادل السلبي.

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