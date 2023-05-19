قرار عاجل من الإمارات بشأن الجالية السودانية على أراضيها

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية قرارا عاجلا بإعفاء رعايا جمهورية السودان المتواجدين في دولة الإمارات العربية المتحدة من جميع الغرامات المترتبة على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب اعتباراً من تاريخ 15 أبريل 2023، وذلك مراعاةً للأوضاع الإنسانية ومتغيرات الظروف التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية؛ فأن هذا القرار يأتي في إطار توجهات دولة الإمارات وقيمها الإنسانية النبيلة وحرص قيادتها الحكيمة في التماس الحياة الكريمة للمقيمين من رعايا الجالية السودانية المتواجدة في الدولة، ومراعاةً للأبعاد الإنسانية الطارئة في ضوء التداعيات والاضطرابات الناجمة وما يلحق بها من تحديات تتصل بحياة الأفراد.

كما تضمنت قائمة الفئات المعفاة من الغرامات حملة التأشيرات وتصاريح الإقامة المنتهية لمن انتهت عقود عملهم في الدولة ومن في حكمهم أو من انتهت مهلة مغادرتهم لدولة الإمارات، حيث يتم إعفاء هذه الفئات من الغرامات في حال رغبتهم في تمديد التأشيرات أو تجديد الإقامات أو مغادرة الدولة، وذلك وفقاً للأحوال، واستنادًا للشروط والضوابط النافذة في هذا الشأن.