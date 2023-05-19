عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لم يكن مستعدًا للحوار.. تعليق نبيل الحلفاوي علي مداخلة الزعيم الهوائية

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، علي مداخلة الزعيم عادل إمام الهوائية مع الإعلامي شريف عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب نبيل الحلفاوي: “#شريف_عامر‬⁩ ‏أولا شكرا ليسرا ولبلبة على انتهاز فرصة الاحتفال بعيد ميلاد فناننا المتفرد عادل إمام لإقناعه بمداخلة سريعة لطمأنة جمهوره. ‏وشكرا لشريف على وعيه وحسن تقديره لملابسات المداخلة وعدم إلحاحه على إطالتها وهو بالضبط ما كنت أتمناه وأنا أسمعها”.

وتابع: “واضح أن عادل نفسه لم يكن على استعداد لحوار كالذي تمناه محبوه. وإلا كان قد تم الترتيب له مسبقا. ‏تكفي سعادتنا بسماع عادل كما عهدناه بسرعة بديهته ومداعباته الخاطفة. ‏دعاء من القلب لأعظم كوميديان في تاريخ الدراما المصرية”.

عادل إمام على الهواء مباشرة

وفاجأ الفنان الكبير عادل إمام، الإعلامي شريف عامر على الهواء مباشرة بمكالمة تليفونية.

وفي أثناء مكالمة الفنانة لبلبة للإعلامي شريف عامر في برنامجه «يحدث في مصر»، قام الفنان عادل إمام بالدخول في المكالمة والحديث مع شريف عامر على الهواء مباشرة.

وقال لشريف عامر نصًا: «أنت بتضحك ليه؟ إحنا لسه قلنا حاجة؟»، حيث قام الإعلامي شريف عامر بالضحك مباشرة بمجرد سماع صوته في المكالمة.

ووجه الإعلامي شريف عامر، سؤالًا للزعيم عادل إمام على الهواء، قائلًا: "أنت عارف قيمتك عندنا ولا لأ؟" ليردَّ الفنان: "لأ قول أنت".

وواصل شريف عامر حديثه معه، مؤكدا أن بناته تعلمن اللغة العربية بسببه وبفضله، ليقوم الفنان عادل إمام بالسخرية من هذا الأمر وقال له نصًا: «عايز تقولي إنك ابن ناس وبناتك مكانوش يعرفوا عربي؟».

نبيل الحلفاوي الزعيم عادل امام عادل إمام شريف عامر الإعلامي شريف عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

أول تعليق من باسم ياخور على أنباء تهديده بالقتل والاختطاف

موضوعات متعلقة

بدء موسم حصاد الورد بعزبة الأهالي في القناطر الخيرية.. صور

أوف شولدر.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة فاتنة

الأسطورة شيكا.. نجم الزمالك السابق يحتفل بالتتويج بلقب كأس الكؤوس الأفريقية

زوجة وأبناء ميسي يجذبون أنظار المتابعين في إيطاليا.. شاهد

تمارين رياضية.. كرستيانو رونالدو من داخل الجيم.. شاهد

محمود العسيلي من شواطئ كاليفورنيا في أحدث ظهور.. شاهد

كامل العدد.. عمرو دياب يشارك صورا من حفل الكويت

بنظارة شفافة.. كهربا في ظهور مميز عبر السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

التضامن : تقديم موازنات تقديرية لتفعيل برامج تمكين المرأة

الحوار الوطني.. 7 مطالب عاجلة لحل أزمة التعاونيات

العاهل البحريني يعلن استضافة بلاده للقمة العربية القادمة

الجيش مستمر في المعركة.. بيان عاجل من ممثل السودان في جدة

وفد الأهلي يزور مقر إقامة بعثة الترجي ويعتذر عن مضايقات الجماهير

اليمن: نشكر مصر لفتح أبوابها أمام النازحين ومنحهم الأمان والصحة والتعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ