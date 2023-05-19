لم يكن مستعدًا للحوار.. تعليق نبيل الحلفاوي علي مداخلة الزعيم الهوائية

علق الفنان نبيل الحلفاوي، علي مداخلة الزعيم عادل إمام الهوائية مع الإعلامي شريف عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب نبيل الحلفاوي: “#شريف_عامر‬⁩ ‏أولا شكرا ليسرا ولبلبة على انتهاز فرصة الاحتفال بعيد ميلاد فناننا المتفرد عادل إمام لإقناعه بمداخلة سريعة لطمأنة جمهوره. ‏وشكرا لشريف على وعيه وحسن تقديره لملابسات المداخلة وعدم إلحاحه على إطالتها وهو بالضبط ما كنت أتمناه وأنا أسمعها”.

وتابع: “واضح أن عادل نفسه لم يكن على استعداد لحوار كالذي تمناه محبوه. وإلا كان قد تم الترتيب له مسبقا. ‏تكفي سعادتنا بسماع عادل كما عهدناه بسرعة بديهته ومداعباته الخاطفة. ‏دعاء من القلب لأعظم كوميديان في تاريخ الدراما المصرية”.

عادل إمام على الهواء مباشرة

وفاجأ الفنان الكبير عادل إمام، الإعلامي شريف عامر على الهواء مباشرة بمكالمة تليفونية.

وفي أثناء مكالمة الفنانة لبلبة للإعلامي شريف عامر في برنامجه «يحدث في مصر»، قام الفنان عادل إمام بالدخول في المكالمة والحديث مع شريف عامر على الهواء مباشرة.

وقال لشريف عامر نصًا: «أنت بتضحك ليه؟ إحنا لسه قلنا حاجة؟»، حيث قام الإعلامي شريف عامر بالضحك مباشرة بمجرد سماع صوته في المكالمة.

ووجه الإعلامي شريف عامر، سؤالًا للزعيم عادل إمام على الهواء، قائلًا: "أنت عارف قيمتك عندنا ولا لأ؟" ليردَّ الفنان: "لأ قول أنت".

وواصل شريف عامر حديثه معه، مؤكدا أن بناته تعلمن اللغة العربية بسببه وبفضله، ليقوم الفنان عادل إمام بالسخرية من هذا الأمر وقال له نصًا: «عايز تقولي إنك ابن ناس وبناتك مكانوش يعرفوا عربي؟».