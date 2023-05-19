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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

5 مستندات.. اعرف شروط صرف منحة العمالة غير المنتظمة

منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة

توفر الحكومة كافة سبل الدعم للمواطنين وأيضا تقديم مد العون لهم خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم أجمع بعد أزمة وباء كورونا.

منحة العمالة غير المنتظمة 


وخصصت وزارة القوى العاملة منحة تصرف شهريا للعمالة غير المنتظمة والتي يتم صرفها وفقا لضوابط معينة والتمتع باالزنايا التي ينص عليها قانون العمل.

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المستندات المطلوبة للتقديم على منحة العمالة غير المنتظمة

- يلزم على الراغب فى الحصول علي منحة العمالة غير المنتظمة تقديم صورة البطاقة الشخصية للمتقدم وتكون سارية.

- ويتم مستندات خاصة بعدم وجود دخل ثابت خاص بالعامل.

- تقديم طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

- تتضمن المستندات المطلوبة تقديم شهادة الميلاد للمتقدم حديثة.

- تقديم مستندات شاملة تحتوي على جميع المعلومات الشخصية.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

ـ تبدأ أولي خطوات التسجيل فى منحة العمالة غير المنتظمة بالدخول على لينك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

- فى هذه الخطوة تقوم بالضغ على إنشاء حساب جديد وقم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن الرقم القومي تاريخ الميلاد - الموقف التأميني - الاسم رباعي - المهنة - الموقف من التجنيد - الحالة الاجتماعية- العنوان - رقم الموبايل».

- فى هذه الخطوة يتم ااضغط على كلمة حفظ.

موانع صرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة


- لا يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة إن كان العامل قد استفاد من أي برنامج من برامج الحماية الاجتماعية مثل الحصول على معاشات تكافل وكرامة أو معاش التضامن، فلن يستطيع الحصول على المنحة.

- يمنع صرف منحة العمالة غير المنتظمة إن كان العامل غير مؤمن عليه اجتماعيا بمعرفة مديرية القوى العاملة التابع لها.

- تتضمن حالات منع صرف منحة العمالة غير المنتظمة إن لم يكن مسجلا بحرفته التي يعمل بها في الدفاتر الرسمية بمديرية القوى العاملة التابع لها.

شروط تسجيل العمالة غير المنتظمة

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  •  ويقيم إقامة دائمة بمصر.
  • وألا يكون المتقدم مستفيدا من معاش من معاشات الضمان الاجتماعي أو معاش تكافل وكرامة.
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  • وتشمل شروط صرف منحة العمالة غير المنتظمة وألا يكون صاحب ملك أو أرض زراعية أو إيجار أو عقارات ولا يمتلك سجلا تجاريا أو مواشي للتجارة.
  •  تتضمن الشروط أن يتوجه بالتسجيل في وزارة القوى العاملة بكونه من العمالة اليومية غير المنتظمة
     
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