لمدة سنة.. كيف تحصلين على منحة الزواج

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين المستفدين من المعاشات، عن منحة الزواج التي تقدم الي الفتيات عند وفاة والدها أو من يعيلها، والتي يقدم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منحة الزواج للفتاة ، ويتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة عند الزواج وانقطاع المعاش.

- تسقط منحة الزواج إذا لم يتم التقدم للحصول عليها خلال خمس سنوات من تاريخ الزواج. ـ يتم حساب منحة الزواج على المعاش المستحق من شهر الزواج، وليس في وقت تقديم طلب صرف المنحة. - للحصول على منحه الزواج يجب التوجه إلى المنطقة التأمينية التي يتبع لها ملف صاحب المعاش، وتقدم طلب صرف منحة الزواج. - يجب تقدم الأوراق التي تثبت الزواج، بموجب قسيمة الزواج والبطاقة الشخصية على أن تكون سارية. يجب أن يكون المتقدم لصرف منحة الزواج مستحقة في المعاش. - تصرف منحة الزواج في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت بسبب الزواج. - تصرف منحة الزواج بقمية تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة واحدة فقط. - تصرف المنحة لمرة واحدة فقط.

قيمة منحة الزواج



الحد الأدنى لـ منحة الزواج تقدر بنحو 500 جنيه، وتستطيع الابنة التقدم عليها في حالة عقد القران وليس الخطبة.

كما تستطيع الابنة التي لم يمر على زواجها خمس سنوات التقدم للحصول على المنحة.

في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة

سنة.

مع مراعاة ما يلي:

· تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

· لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

منحة الزواج



شروط استحقاق منحة الزواج 2023

ان يكون مستحق في المعاش.

ان لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل

​إجراءات الحصول على منحة الزواج





التوجه الي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.​

