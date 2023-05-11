عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمدة سنة.. كيف تحصلين على منحة الزواج

منحة الزواج
منحة الزواج

 يبحث عدد كبير جدا من المواطنين المستفدين من المعاشات، عن منحة الزواج التي تقدم الي الفتيات عند وفاة والدها أو من يعيلها، والتي يقدم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منحة الزواج للفتاة ، ويتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة عند الزواج وانقطاع المعاش.

شروط الحصول على منحة الزواج

 

  1. - تسقط منحة الزواج إذا لم يتم التقدم للحصول عليها خلال خمس سنوات من تاريخ الزواج.
  2. ـ يتم حساب منحة الزواج على المعاش المستحق من شهر الزواج، وليس في وقت تقديم طلب صرف المنحة.
  3. - للحصول على منحه الزواج يجب التوجه إلى المنطقة التأمينية التي يتبع لها ملف صاحب المعاش، وتقدم طلب صرف منحة الزواج.
  4. - يجب تقدم الأوراق التي تثبت الزواج، بموجب قسيمة الزواج والبطاقة الشخصية على أن تكون سارية.
  5. يجب أن يكون المتقدم لصرف منحة الزواج مستحقة في المعاش.
  6. - تصرف منحة الزواج في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت بسبب الزواج.
  7. - تصرف منحة الزواج بقمية تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة واحدة فقط.
  8. - تصرف المنحة لمرة واحدة فقط.

تستحق لمرة واحدة فقط.. شروط الحصول على منحة الزواج

قيمة منحة الزواج


الحد الأدنى لـ منحة الزواج تقدر بنحو 500 جنيه، وتستطيع الابنة التقدم عليها في حالة عقد القران وليس الخطبة.

كما تستطيع الابنة التي لم يمر على زواجها خمس سنوات التقدم للحصول على المنحة.

في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة
سنة.
مع مراعاة ما يلي:
·    تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.
·    لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.
تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

منحة الزواج


شروط استحقاق منحة الزواج 2023

ان يكون مستحق في المعاش.
ان لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل

​إجراءات الحصول على منحة الزواج
 


التوجه الي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.
صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.
صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.
طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.​
 

التأمينات الاجتماعية والمعاشات التأمينات الإجتماعية الزواج العرفي بطاقة الرقم القومي شروط الحصول على منحة الزواج صرف منحة الزواج قيمة منحة الزواج قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منحة الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

الزمالك اليوم.. قرار بشأن مدافع الفريق| واحتراف زيزو.. وخبر مهم باجتماع مجلس الإدارة

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

بعد محادثة نشرتها زوجته | حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية

موضوعات متعلقة

بحجة صرف المعاش.. حبس سيدة تستدرج السيدات كبار السن لسرقتهم بالقاهرة

شروط استحقاق المعاش بعد وفاة صاحبه.. اعرف الفئات المستهدفة

حاول التسلل لمنزله فمات في المنور.. مصرع موظف على المعاش بالمنوفية

احذر وقف المعاش بقانون التأمينات الجديد.. وهذه شروط الجمع والزيادة

حظر القانون إعادة تعيين موظفي الحكومة بعد خروجهم على المعاش المبكر

تستحق لمرة واحدة فقط.. شروط الحصول على منحة الزواج

ترشيحاتنا

وظائف خالية بـ3 محافظات قدم الأن

أضرار وخسائر كارثية.. الجيش الروسي يضرب أوكرانيا بـ"سلاح لا يمكن إيقافه"

احذر.. السجن المشدد عقوبة استغلال الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية

بـ 165 ألف جنيه..اركب شيري تيجو 7 برو 2022 واستفد بهذه الفرصة

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

لأول مرة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتذر عن اغتيال شيرين أبو عاقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

غير الشعر .. استخدامات زيت الروزماري لعلاج الأمراض المختلفة

فيديو

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ