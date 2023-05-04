تبدأ بـ500 جنيه.. منحة زواج بقانون التأمينات والمعاشات|كيف تحصل عليها؟

قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. من القوانين الهامة التي خرجت للنور تحديدا في عام 2019، في ظل إصداره من مجلس النواب السابق، بقيادة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس حينها، حيث ضمن حقوق كافة المعنيين به.

أما فيما يخص منحة الزواج، أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للابنة صرف منحة الزواج، شريطة استحقاقها للمعاش، ويتم التقديم لـ منحة الزواج التي جاءت بالقانون عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

منحة الزواج في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

وتقدم منحة الزواج للفتاة، وفقا لقانون التأمينات والمعاشات، وذلك عن وفاة عائلها سواء والدها أو غيره، حيث تصرف مساوية لـ المعاش المستحق عن مدة عام عند الزواج وقطع المعاش، كما نص قانون التأمينات والمعاشات ايضا على استحقاق الابن للمنحة والحصول عليها بعد بلوغه سن معين أو التحاقه بعمل، ولم يلزم القانون بأن يتقدم الابن لطلبها في حال الزواج فقط، لأنه بهذا الأمر يكون استحقاقه للمنحة هو انقطاع المعاش عنه.

شروط الحصول على منحة الزواج

- استحقاق المتقدم لها للمعاش، وتصرف في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت بسبب الزواج.

- تصرف منحة الزواج بقيمة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة واحدة فقط.

- كما تصرف المنحة لمرة واحدة فقط، وتسقط إذا لم يتم التقدم للحصول عليها خلال خمس سنوات من تاريخ الزواج

- يتم تقديم الأوراق التي تثبت الزواج.

قيمة منحة الزواج

ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن تصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللأبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه.

كما نص القانون على أنها لا تصرف إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة..

وقف المعاش بـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد

حدد قانون التأمينات والمعاشات، حالتين يتم بسببهما وقف المعاشات لأصحابها وذلك وهم:

- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

حالات الجمع بين معاشين

حدد قانون التأمينات والمعاشات حالات الجمع بين معاشين حيث نص على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

ـ يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.

ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ـ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

حالات زيادة المعاشات



حدد قانون التامينات والمعاشات الجديد حالات لزيادة المعاشات وتحسينها، وهم العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم من الأبناء والزوجات والمطلقات بشرط ألا يكونوا قد حصلوا على أي معاش لأي من الأسباب، والعاملون السابقون لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية .

شروط زيادة المعاشات بقانون التأمينات الجديد



- استخراج نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل أو مكتب التأمينات

- التحويل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أو اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل

- اجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب طلب زيادة المعاشات .

- عرض نموذج طلب زيادة المعاش والتقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية لإصدار قرار بشأن زيادة المعاشات.