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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

للمقبلين على الزواج.. اعرف المستندات المطلوبة للفحوصات الطبية

فحص المقبلين على
فحص المقبلين على الزواج

 يبدء المقبلين على الزواج فى إجراءات التحضير للزفاف والتي من بينها القيام بعمل فحوصات طبية ماقبل الزواج والتي تعد ضرورة لإتمام عقد الزواج وأيضا الإطمئنان على الحالة الصحفية للزوجين.

إجراء الفحوصات الطبية الجديدة لـ المقبلين على الزواج

تشمل إجراء هذه الفحوصات والضوابط الخاصة بعمل فحوصات طبية ماقبل الزواج كما يمكن للمصريين المغتربين في الخارج إجراء فحوصات ما قبل الزواج، خلال 6 أشهر تسبق موعد عقد القران، وحتى 14 يوما قبله داخل مصر فقط.

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رسوم فحص المقبلين على الزواج


وتتضمن فحوصات ماقبل الزواج رسوم قدرها 220 جنيها، والتي تشمل كافة  الإجراءات والتي يمكن للشريكان استخراجها والحصول عليها في غضون 14 يوما من تاريخ اجراء الفحص الطبي.

موعد إجراء فحص المقبلين على الزواج

ويمكن إجراء فحص المقبلين على الزواج  قبل 6 أشهر من عقد القران، وبحد أقصى 14 يومًا، من خلال أقرب وحدة صحية.

المستندات المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لغير المصريين

ويتضمن فحص المقبلين على الزواج الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية والمزمنة حتي للمقبلين على الزواج لغير المصريين.

وتشمل الأوراق المطلوبة لاستخراج فحص المقبلين على الزواج لغير المصريين مايلي

- يلزم على الراغبين فى استخراج شهادة  فحص المقبلين على الزواج لغير المصريين إحضار جواز السفر أو وثيقة لجوء.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لغير المصريين صورة إثبات الهوية للطرف الآخر.

إجراءات فحص المقبلين على الزواج

- تشمل إجراءات فحص المقبلين اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

- كما يتم من إجراءات فحص المقبلين على الزواج توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج، لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة النتائج.

- كما يلزم  إجراء الفحوصات الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.

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الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج

- وتشمل الأوراق المطلوبة من بين مستندات فحص المقبلين على الزواج تقديم صورة شخصية.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي للشخص.

- وتشمل الأوراق المطلوبة لفح المقبلينعلىمن  أيضا صورة الرقم القومي للطرف الآخر.

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