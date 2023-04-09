فحص المقبلين على الزواج.. إصدار 79 ألف شهادة في شهرين|شروط يجب توافرها

تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل الأسرة المصرية وضمان سلامتها من أي أمراض قد تنتج سواء وراثياً أو عن طريق العدوى، وبالتالي وضعت مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء صحتهم جيدة.

وسبق أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يجرى الإعداد له بوزارة العدل مع طرحه للحوار المجتمعي قريبا، يلزم المقبلين على الزواج بإجراء فحوص صحية، وإنشاء لجنة لمراجعتها برئاسة قاض لإتمام العقد من عدمه.

وأوضح الرئيس السيسي حينها، أن أهم شروط عقد الزواج في القانون الجديد؛ إجراء الكشف الطبي للمقبلين على الزواج قبل إعطاء الإذن للمأذون لتوثيق عقد الزواج، يتم عبر لجنة وبموافقة قاض يقر بسلامة تلك التحاليل.

وهذه المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، ويذكر أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج ، انطلقت في 26 فبراير 2023.

فحص 110 آلاف من راغبي الزواج

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، زيادة عدد مراكز فحص المقبلين على الزواج لـ 313 مركزًا بجميع محافظات الجمهورية، والعمل على زيادة أعداد المراكز تباعًا.

جاء ذلك خلال فعاليات التدشين الرسمي للعمل بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، ضمن مبادرات الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وذلك بمقر المركز المصري للتحكم في الأمراض، بمنطقة إمبابة.

وأشار عبدالغفار، إلى الاستفادة الطبية والاجتماعية المتوقعة من تطبيق المبادرة على المدى القصير والطويل، مؤكدًا أهمية تلك المبادرة في الوصول إلى جيل خال من الأمراض الوراثية والمعدية.

وكشف عبدالغفار نتائج التشغيل التجريبي للمبادرة منذ 26 فبراير الماضي، حيث تم إجراء الفحص الطبي لـ110 آلاف من راغبي الزواج، وإصدار 79 ألف شهادة طبية مؤمنة لراغبي الزواج، مشيرًا إلى أن "نسب زواج الأقارب بلغت 12%".

واستعرض الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، الفحوصات والخدمات المقدمة من خلال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، ودورة العمل بداية من التردد على مراكز الفحص وحتى إصدار الشهادة.

وأشار إلى أن محاور العمل بالمبادرة تشمل التوعية المجتمعية، فحص ما قبل الزواج، التشخيص والعلاج، كما تستهدف المبادرة إجراء 12 فحصًا طبيًا للأمراض غير السارية، والأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسيًا، وفصيلة الدم، والأمراض الوراثية، بالإضافة إلى الاستبيان النفسي، والصحة الإنجابية.

كما استعرض حساني المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتسجيل البيانات والإحالة، وربطها مع بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، فضلًا عن التنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، لضمان تأمين الشهادات الصادرة بنتائج فحص ما قبل الزواج.

وتحدث حساني عن آليات توفير الأجهزة والمستلزمات والكواشف السريعة بجميع الوحدات المخصصة للمبادرة، وتدريب الفرق الطبية، حيث أشار إلى تدريب 800 فرد من الفرق الطبية بـ1000 منشأة طبية على آليات العمل بالمبادرة.

وعقب المؤتمر الصحفي، تفقد وزير الصحة والسكان، معامل المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، والذي تم افتتاحه رسميًا، خلال فعاليات اليوم، حيث تفقد الوزير أجنحة معامل (الأمراض الوراثية، التسلسل الجيني، فصل الهيموجلوبين) والتي يتم بداخلها، تحليل عينات الدم لمبادرة المقبلين على الزواج.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعمل حاليًا في مرحلتها الأولى والتي تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة، بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

فحوصات ما قبل الزواج والأماكن

وتشمل فحوصات ما قبل الزواج والتي حددتها وزارة الصحة، ما يلي:

فيروس الالتهاب الكبدي C و B وفيروس نقص المناعة المكتسبة ضمن تحاليل ما قبل الزواج بقيمة 35 جنيها.

الثلاسيمبا ومرض فقر الدم المنجلي في فحوصات ما قبل الزواج بـ80 جنيها.

اختبار فصائل الدم في تحاليل ما قبل الزواج تبلغ 15 جنيها.

اختبار معامل ريزوس RH بنحو 25 جنيها.

نسبة الهيموجلوبين في فحوصات ما قبل الزواج يبلغ 15 جنيها.

سكر في الدم 10 جنيهات.

أما تحاليل ما قبل الزواج، فهي عبارة عن مجموعة اختبارات معملية يجريها الزوجين قبل الزواج للكشف عن وجود أي أمراض وراثية قد تُنقل إلى أولادهم، أو وجود أي أمراض معدية قد تضر أحدهما ومنها:

صورة دم كاملة.

اختبار فصيلة الدم.

اختبار عامل RH.

عينة بول.

مسحات من الدم لتقييم شكل الخلايا.

الكشف عن الإصابة بأمراض السكري

وبحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الصحة في فبراير 2023 - فإن أماكن عمل فحوصات ما قبل الزواج في مصر تتوفر في الوحدات الصحية بجميع المحافظات والتي تصل إلى 303 وحدة صحية في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والفيوم وأسوان والإسكندرية وغيرها من المحافظات، لإجراء تحاليل ما قبل الزواج في مصر.

وأشار متحدث الصحة إلى أنه يمكن للمقبلين على الزواج قبل إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج التواصل مع وزارة الصحة من خلال الخط الساخن لها 105 لمعرفة أقرب وحدة صحية للمقبلين علي الزواج.

وتستمر خدمات المبادرة طوال أيام العمل الرسمية، بدء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، بعد توفير فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من طبيب، ممرض، فني معمل.

وأكدت الصحة، أن مدة سريان الشهادة فحص المقبلين على الزواج 6 أشهر، من بدء إجراء الفحص الطبى، ولا يمكن إجراء الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج بالمراكز الطبية الخاصة، وتجرى فقط بمراكز وزارة الصحة.

وتابعت وزارة الصحة، عقوبة تزوير شهادات الفحص الطبى للمقبلين على الزواج مدة لا تقل عن 10 سنوات حبس وعقوبة استخدامها مدة لا تقل عن 3 سنوات.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، منوهًا إلى ضرورة إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.

ماذا بعد إجراء الفحوصات؟

بعد إجراء التحاليل، سيتم الحصول على وثيقة مطبوعة مؤمنة بأرقام تسلسلية مخصصه لكل شهادة وQR كود مسجلة بوزارة العدل تحتوي على نتائج الفحوص الطبية وتكون مطلوبة ضمن مسوغات إتمام الزواج ولا يتم استلام هذه النتائج إلا من صاحب التحليل شخصيا أو من ينوب عنه في استلام الوثيقة بموجب توكيل رسمي.

وأكدت وزارة الصحة، أنه يتم استلام النتائج من قبل صاحب الشأن فقط ويكون لكل طرف من الطرفين شهادة منفصلة تحتوي على نتائج تحاليله الطبية ويتم مناقشة أي تفاصيل طبية مع كل طرف من خلال جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية.

وأشارت الصحة إلى أنه ليس من دورها إعلام الطرف الآخر بنتائج أي تحاليل بل من دورها الحفاظ على سرية بيانات المواطن وتقديم المشورة الطبية عند الحاجة.

ولا يتم حجز أي مشارك في المبادرة ويتم توجيه الحالات الإيجابية إلى المنشئات الصحية المختلفة لتقديم الخدمة اللازمة طبقا لكل نوع إصابة على المواطن التوجه إلى مكان الإحالة.

وتصل مدة صلاحية شهادة فحص الزواج الجديدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفي حالة مرور 6 أشهر على إصدار الشهادة يجب إعادة الفحص مرة أخرى وفي هذه الحالة يتم دفع الرسوم مرة أخرى أيضا وفقا لما أوضحته وزارة الصحة، ولا يتم استلام النتائج في نفس اليوم ولكن في خلال 14 يوم من عمل التحاليل أو عند استلام رساله نصية على الهاتف المحمول بالتوجه لاستلام الوثيقة.

حال كانت نتائج الفحوصات إيجابية أو هناك إصابة بأمراض فيروسية يتم توجيه المريض إلى عيادة المشورة، ويتم فيها توعية المريض بالمرض وطرق العلاج وتقديم الدعم النفسي له، عقب ذلك يتم تحويل الشخص المصاب إلى العيادات المختصة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

وستكون بمثابة "العلم فقط" للزوجين، وسيوقع الزوجان على نتائج التحاليل أمام المأذون، ولا تمنع الزواج.

وقالت وزارة الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، إنه يجب استخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج الجديدة حال عودة المطلقين.

وبحسب الوزارة، فإنه يمكن للمصريين المغتربين في الخارج إجراء فحوصات ما قبل الزواج، خلال 6 أشهر تسبق موعد عقد القران، وحتى 14 يوما قبله داخل مصر فقط.

أوراق مطلوبة لشهادة الطبية

ويتطلب استخراج الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج سواء للمصريين أو غير المصريين، الأوراق التالية:

بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه.

صورة الرقم القومي للطرف الآخر.

جواز السفر أو وثيقة لجوء.

صورة إثبات الهوية للطرف الآخر.

أما عن رسوم استخراج الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم استخراج الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج ، تصل إلى 220 جنيه، لافتة إلى أنها تشمل التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة.

وتؤكد وزارة الصحة، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.