تعرف على كيفية إجراء فحوصات الزواج حال وجود أحد الطرفين خارج مصر

أعلنت وزارة الصحة منذ أيام قليلة، انطلاق المبادرة الرئاسية لإجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بجميع محافظات الجمهورية، من خلال عدد من المكاتب التي تم الإعلان عنها.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه حال وجود أي من طرفي الزواج خارج مصر، فإنه يتم تفعيل المبادرة للمقيمين داخل الأراضي المصرية فقط، ولا تشمل المقيمين خارج البلاد.

وأوضحت الوزارة أنه يجب الفحص والتحليل داخل وحدات الرعاية الأولية التابعة للمبادرة للحصول على الشهادة المميكنة واللازمة لاستكمال مسوغات الزواج.

وكشفت وزارة الصحة والسكان أنه لا يتم استلام النتائج في نفس اليوم، ولكن في خلال 14 يوما من عمل التحاليل أو عند استلام رسالة نصية على تليفونك المحمول بالتوجه لاستلام الوثيقة.



