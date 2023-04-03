للمقبلين على الزواج ..الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية

نحو زواج آمن وجيل خال من الأمراض الوراثية والمعدية، أعلنت وزارة الصحة والسكان انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف الطبي علي المقبلين علي الزواج.

وتستهدف المبادرة إجراء حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على المقبلين الزواج تشمل الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، وكذلك توفير المتابعة الطبية للطرفين بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، ومنع انتقال العدوى للطرف الأخر والتي تشترط عدد من الإجراءات والأوراق المطلوبة والتي من أبرزها : -

( للمصريين )

بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه

صورة الرقم القومي للطرف الآخر

صورة شخصية 4*6

( لغير المصريين )

جواز السفر / وثيقة اللجوء

صورة إثبات الهوية للطرف الآخر

صورة شخصية 4*6

رسوم استخراج الشهادة 220 جنيه شاملة التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة

ونصحت وزارة الصحة للمقبلين على الزواج ، بالحرص على عمل تحاليل ما قبل الزواج قبل موعد عقد القران بمدة لا تقل عن ١٤ يوما.