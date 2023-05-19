تنفيذ 21 قرار إزالة تعديات على الأراضي بمساحة 8 آلاف متر بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ 21 قرار إزالة على مساحة 8525 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة ، منهم 8 حالات إزالة إدارى بمساحة 2300 متر ، و 13 حالة إزالة فورية فى المهد على مساحة 6225 متر ، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أيمن خلاف مساعد مدير أمن أسوان ، ووسط مشاركة لنائب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية والحى مدعمين بالمعدات الثقيلة .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة للقيام بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بجانب القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بالشوارع والميادين والطرق والمحاور المرورية المختلفة .

إزالة التعديات

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق حى غرب وذلك داخل شوارع الشواربى وكورنيش النيل وميدان المحطة وحديقة السلام حيث أسفرت جهود الحملة عن رفع 62 حالة إشغال ، بجانب تحرير 9 محاضر لإشغال الطريق العام .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ أعمال الإزالة لحالة تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بإسم " ف.أ. د " وذلك بالوحدة المحلية لقرية وادى عبادى .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالإزالة فى المهد لحالة تعدى عبارة عن مبانى خلف عمارات البشير بإسم " ر.ع.م " على مساحة 75 م2 ، بجانب قيام الوحدة المحلية أيضاً برفع الإشغالات بجوار مبنى محطة السكك الحديدية بنطاق حى شرق ، بجانب إزالة 5 أكشاك مخالفة بطريق العباسية .

أنشطة وجهود

وكانت قد واصلت اللجان التفتيشية المشتركة بأسوان تكثيف جهودها من خلال تنظيم الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة، بجانب القيام بأعمال التفتيش على المخابز ومحال الجزارة، والتفتيش على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة وكافة الأنشطة التجارية .

وفى هذا الإطار قامت لجنة مشتركة من مفتشى الإدارة العامة لشئون البيئة بحملات تفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وأسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط بعض المخالفات، وتحرير محاضر للمخالفين فى العديد من الأنشطة .