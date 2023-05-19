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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أباريق ممتلئة بالذهب.. اكتشاف كنز في روسيا يعود لعصر الإسكندر الأكبر

قطع ذهبية
قطع ذهبية

عثر فريق من الباحثين على كنز كبير يضم أكثر من 30 قطعة ذهبية في جزيرة القرم خلال الأيام الماضية، بينما تعود القطع إلى عصر الإسكندر المقدوني.

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وذكرت وكالة نوفوستي الروسية في تقرير لها، أن حفريات أجريت في مستوطنة (ميرمكي)، التي كانت جزءا من مملكة البوسفور، والتي تقع في منطقة كيرتش المعاصرة  في شرق شبه جزيرة القرم الروسية.

من جانبها قالت مديرة متحف القرم الشرقي تاتيانا أومريخينا: "في أثناء الحفريات عثر علماء الآثار الروس على كنز يضم 30 قطعة نقدية ذهبية، كانت موضوعة في إبريق صغير من الطين. 

وضمنها 26 قطعة نقدية من عصر الإسكندر الأكبر، و4 قطع نقدية تعود إلى شقيقه فيليب الثالث أرهيديوس، الذي ورث العرش. 

وجميع القطع النقدية عبارة عن خليط من الذهب والفضة، ويزن كل منها حوالي 8.5 جرام، وحالتها ممتازة، ويصوّر الجانب الأمامي للقطعة النقدية رأس الإلهة أثينا المرتدية خوذة كورنثية، وحُفرت على الجانب الخلفي للقطعة النقدية إلهة النصر المجنحة نايك، وفي يديها سارية السفينة وإكليل من الزهور".

 

وأوضحت التقارير الإعلامية أنه تم نقل الكنز إلى مخزن الذهب بالمتحف، وتستمر دراسته. ويشار إلى أنه في 20 أغسطس عام 2003 تم العثور على كنز متكون من 99 قطعة نقدية مصنوعة من سبائك الذهب والفضة في  مدينة (كيزيك) وهو أكبر كنز من هذه القطع النقدية في منطقة شمال البحر الأسود.

 

كنز القرم الاسكندر المقدوني

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