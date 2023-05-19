اليوم.. ملتقى صوفي عن الإمام أبي الحسن الشاذلي بالبيت المحمدي

ينظم البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث برعاية الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية والدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء.

المدرسة الشاذلية

الملتقى الصوفي الثاني :" المدرسة الشاذلية أصولًا ومنهجًا" وذلك احتفاءً بذكرى انتقال الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه

وذكر مركز الإمام الشاذلي لإحياء التراث الصوفي التابع لأكاديمية أهل الصفة بالبيت المحمدي أن الملتقى يقام بمشاركة وحضور كبار علماء الأزهر الشريف والطرق الصوفية، ويناقش عدة محاور يتناول:

المحور الأول :أبو الحسن الشاذلي شيخًا للطريقة الشاذلية

المحور الثانى :الطريقة الشاذلية الأصول والقواعد والمناهج

المحور الثالث:أسانيد المصريين إلى الإمام أبى الحسن الشاذلى

المحور الرابع: أبو الحسن الشاذلي فى كتابات العلماء.

يتحدث فيه السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ومدير مركز تحقيق النصوص بجامعة الأزهر، والمحدث الشيخ محمد ابراهيم عبد الباعث الكتاني، والدكتور عبدالحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور محمود حامد عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور يسرى جبر من علماء الأزهر، والدكتور أنس الفقى الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأن فعاليات الملتقى تنعقد اليوم الجمعة ٢٩ شوال ١٤٤٤ هـ، ٢٠٢٣/٥/١٩م. عقب صلاة المغرب مباشرة بمقر البيت المحمدي بالمقطم.