مشروعات تنموية.. استصلاح 120 فدانا بوادي فيران في جنوب سيناء

تمر جنوب سيناء بنهضة وتنمية زراعية علي مستوي مدن المحافظة داخل الوديان الجبلية من أجل تحقيق الاكتفاء من الخضراوات والفاكهة لأهالي جنوب سيناء وتوفير فرص عمل لشباب جنوب سيناء .



وقال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه جاري تنفيذ مشروعات تنموية بوادي فيران في جنوب سيناء، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدمج أبناء سيناء، ومشاركتهم الفعالة في التنمية المجتمعية، وذلك بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء، وشركة بترول بلاعيم، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا وزير البترول، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بهدف تنمية المنطقة، وتوفير فرص عمل لقاطنيها من القبائل البدوية.



وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء في أن هذه المشروعات عبارة عن استصلاح أراضي زراعية ورفع كفاءة الأراضي الزراعية القائمة بالمنطقة، بشكل يسهم في ارتفاع إنتاجية المحاصيل، وتحسين جودتها، وذلك عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة، بجانب توفير الدعم لإقامة مشروعات تربية الحيوانات، لتحسين الظروف المعيشية للمزارعين في المنطقة.



وأكد أن هذه المشروعات تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي توجد بالمنطقة، والحفاظ عليها من خلال التعاون مع المؤسسات العلمية ذات الخبرات الكبيرة في المجالات التنموية.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء، إن المشروع يهدف إلى استصلاح 50 فدان بوادي مكتب التابع لمنطقة فيران، إضافة إلى تصحيح الممارسات الزراعية بمساحة 50 فدان، وتقديم 30 مشروع إنتاج حيواني "دجاج بياض ، أغنام"، وتوفير مياه للشرب من خلال إنشاء 3 محطات تحليه لتوفير مياه للشرب لنحو 4000 مواطن.



وأكد أن محطة بحوث الصحراء تعمل أيضًا على رفع الوعى البيئي لسكان المنطقة من خلال تدوير المخلفات الزراعية، وتدريب المزارعين على تنفيذ المكمورات العلفية لإنتاج السيلاج، والمكمورات السمادية "الكمبوست"، والتي تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمخلفات الزراعية.



وأشاد المهندس خالد موافى، رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم، بالتعاون المثمر مع مركز بحوث الصحراء، والذى يهدف إلى تنفيذ عددًا من المشروعات التنموية في وادي فيران، بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل من خلال زيادة مساحات الأراضي الزراعية.



وأكد العميد محمد أبو شادي، مدير عام التنمية المستدامة بشركة بتروبل، أنه جرى استصلاح مساحة 10 أفدنة، وتصحيح الممارسات الزراعية لمساحة 10 أفدنة أخرى، إضافة إلى توزيع 9 مشروعات دواجن بمنطقة مكتب و أبوغراقد بوادي فيران، وجارى استكمال الأنشطة الخاصة بالمشروع، ومن المتوقع تنفيذ جميع الأنشطة لتحقيق المستهدف من المشروع بنهاية يونيو 2024.

استصلاح اراضي زراعية

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