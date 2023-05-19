عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروعات تنموية.. استصلاح 120 فدانا بوادي فيران في جنوب سيناء

استصلاح اراضي زراعية
استصلاح اراضي زراعية بوادي فيران

تمر جنوب سيناء بنهضة وتنمية زراعية علي مستوي مدن المحافظة داخل الوديان الجبلية من أجل تحقيق  الاكتفاء من الخضراوات والفاكهة لأهالي جنوب سيناء وتوفير فرص عمل لشباب جنوب سيناء .


وقال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه جاري تنفيذ مشروعات تنموية بوادي فيران في جنوب سيناء، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدمج أبناء سيناء، ومشاركتهم الفعالة في التنمية المجتمعية، وذلك بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء، وشركة بترول بلاعيم، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا وزير البترول، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بهدف تنمية المنطقة، وتوفير فرص عمل لقاطنيها من القبائل البدوية.


وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء في  أن هذه المشروعات عبارة عن استصلاح أراضي زراعية ورفع كفاءة الأراضي الزراعية القائمة بالمنطقة، بشكل يسهم في ارتفاع إنتاجية المحاصيل، وتحسين جودتها، وذلك عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة، بجانب توفير الدعم لإقامة مشروعات تربية الحيوانات، لتحسين الظروف المعيشية للمزارعين في المنطقة.


وأكد أن هذه المشروعات تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي توجد بالمنطقة، والحفاظ عليها من خلال التعاون مع المؤسسات العلمية ذات الخبرات الكبيرة في المجالات التنموية.

 

من جانبه، قال الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء، إن المشروع يهدف إلى استصلاح 50 فدان بوادي مكتب التابع لمنطقة فيران، إضافة إلى تصحيح الممارسات الزراعية بمساحة 50 فدان، وتقديم 30 مشروع إنتاج حيواني "دجاج بياض ، أغنام"، وتوفير مياه للشرب  من خلال إنشاء 3 محطات تحليه لتوفير مياه للشرب لنحو 4000 مواطن.


وأكد أن محطة بحوث الصحراء تعمل أيضًا على  رفع الوعى البيئي  لسكان المنطقة من خلال تدوير المخلفات الزراعية، وتدريب المزارعين على تنفيذ المكمورات العلفية لإنتاج السيلاج، والمكمورات السمادية "الكمبوست"،  والتي تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمخلفات الزراعية.


وأشاد المهندس خالد موافى، رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم، بالتعاون المثمر مع مركز بحوث الصحراء، والذى يهدف إلى  تنفيذ عددًا من المشروعات التنموية في وادي فيران، بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل من خلال زيادة مساحات الأراضي الزراعية.


وأكد العميد محمد أبو شادي، مدير عام التنمية المستدامة بشركة بتروبل، أنه جرى استصلاح مساحة 10 أفدنة، وتصحيح الممارسات الزراعية لمساحة 10 أفدنة أخرى، إضافة إلى توزيع 9 مشروعات دواجن بمنطقة مكتب و أبوغراقد بوادي فيران، وجارى استكمال الأنشطة الخاصة بالمشروع، ومن المتوقع تنفيذ جميع الأنشطة  لتحقيق المستهدف من المشروع بنهاية يونيو 2024.

استصلاح اراضي زراعية

IMG-20230519-WA0066
IMG-20230519-WA0066
IMG-20230519-WA0067
IMG-20230519-WA0067
IMG-20230519-WA0065
IMG-20230519-WA0065
جنوب سيناء وادي فيران استصلاح زراعي مركز بحوث الصحراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

قرار عاجل من التعليم لطلاب الشهادة البريطانية في مصر

أول تعليق من باسم ياخور على أنباء تهديده بالقتل والاختطاف

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: لدينا ثروة كبيرة من السياحة العلاجية لم تأخذ حقها

سيول تضرب وادي فيران بجنوب سيناء وحبات الثلج تتساقط

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء العراقي: أرحب بعودة سوريا .. وأدعو الجامعة العربية إلى بناء تكتل اقتصادي

الكويت : نؤكد موقفنا الثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا

لمدة 6 أشهر.. إعفاء السبائك والجنيهات الذهبية من الجمارك

مجلة حواء تطلق برنامج الرئيس والمرأة المصرية

ميقاتي: نعاني من أزمات متعددة ونعيش سنوات عجاف في لبنان

العراق : انتهاك المقدسات في فلسطين لا يقبله الضمير الإنساني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ