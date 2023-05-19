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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان يعيّن مجموعة أشخاص في مناصب بالجيش السوداني

البرهان
البرهان

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة،  قرارا بعدة تعيينات في بيان رسمي عبر صفحة الجيش الرسمية على فيسبوك.

وجاء في البيان :" اعتبارا من اليوم ١٩ مايو ٢٠٢٣م، يعين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، نائبا للقائد العام للقوات المسلحة".

واضاف البيان “و الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة، والفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم كريمة، مساعدا للقائد العام للقوات المسلحة”.

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وكان قد أصدر الجيش السوداني بيانا رسميا صباح امس الخميس، ونقل البيان على صفحته بفيسبوك ، جاء فيه :"أكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم إنحياز حكومة الإقليم وكامل إلتفافها حول راية القوات المسلحة في معركة العزة والكرامة".

جاء ذلك لدى مخاطبته الكرنفال الذي نظمته قيادة الفرقة الرابعة مشاة عصر الأربعاء بمركز تدريب الشهيد الهادي بجنوب الدمازين على شرف تخريج مستجدي الدفعة (١٠٦).

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