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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الاشتباكات.. الجيش السوداني يشهد تخريج دفعة جديدة بمنطقة النيل الأزرق

صدى البلد

أصدر الجيش السوداني بيانا رسميا صباح اليوم الخميس، ونقل البيان على صفحته بفيسبوك ، جاء فيه :"أكد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم إنحياز حكومة الإقليم وكامل إلتفافها حول راية القوات المسلحة في معركة العزة والكرامة".

جاء ذلك لدى مخاطبته الكرنفال الذي نظمته قيادة الفرقة الرابعة مشاة عصر الأربعاء بمركز تدريب الشهيد الهادي بجنوب الدمازين على شرف تخريج مستجدي الدفعة (١٠٦).

وقال الحاكم حسب البيان :" إنه لا صوت يعلو فوق صوت الوطن من خلال الوقوف خلف القوات المسلحة، ودعا مواطني الإقليم للاستعداد لتأمين تراب الوطن وحماية القرار الوطني وصون القيم الديمقراطية وفقاً للموروثات الحضارية بالبلاد، معلنا عن دعمه المادي لبرامج التدريب للدفعة المتخرجة".

من جانبه استعرض قائد منطقة النيل الأزرق العسكرية النضالات التاريخية للقوات المسلحة داخل البلاد وخارجها، وقال إن البلاد تمر بمرحلة المخاض نحو الميلاد الجديد لسودان العزة والكرامة، وأضاف أن الدفعة الجديدة تمثل دعماً حقيقياً للقوات المسلحة وهي تحقق الانتصارات على المتمردين بمسارح العمليات العسكرية بعاصمة البلاد والمسارح الأخرى.

واضاف البيان :" وأشاد قائد الفرقة الرابعة مشاة بالجهات التي ساهمت في إنجاح برنامج التدريب للدفعة المتخرجة في مقدمتها حكومة الإقليم وقيادة منطقة النيل الأزرق العسكرية، كما أشاد بأسر المجندين وصادق اسهامهم في تشجيع أبنائهم لنيل شرف الجندية بالقوات المسلحة".

 

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